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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Das Blutbad

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 04.02.2025
Das Blutbad

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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 11: Das Blutbad

41 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Die Freunde Grant Whitaker und Mavrick Fisher befinden sich im August 2019 auf einer Reise durch Nordkalifornien. Als Grants Großmutter einige Tage lang nichts von ihm hört, meldet sie ihren Enkel als vermisst. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach den beiden gehörlosen Männern und stößt schließlich auf deren verlassenes und blutverschmiertes Auto. Die Ermittler müssen schnellstmöglich herausfinden, was in dem Fahrzeug passiert ist.

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