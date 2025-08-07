Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 4: Unter Feinden
41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Am 8. Mai 1981 wird Barbara Winn mit einer Schusswunde in der Brust aufgefunden. Die Beamten können nur noch den Tod der dreifachen Mutter feststellen. Die Nachbarn berichten von einer häuslichen Auseinandersetzung, doch Aaron Foster, der Lebensgefährte des Opfers, behauptet, dass sie sich selbst erschossen hat. Barbaras Kinder glauben jedoch nicht an einen Selbstmord und kämpfen jahrzehntelang für Gerechtigkeit ...
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren