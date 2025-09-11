Tödliche AugentropfenJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 13: Tödliche Augentropfen
41 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Am 21. Juli 2018 wird der reiche Philanthrop Steve Clayton bewusstlos in seinem Haus in Lake Wylie, South Carolina, aufgefunden. Die Notärzte versuchen, den 64-Jährigen zu reanimieren, doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Ermittler gehen zunächst von einem natürlichen Tod aus, da es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung gibt. Doch eine chemische Substanz im Blut des Toten gibt dem Fall eine neue Wendung ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
