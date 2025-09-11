Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tödliche Augentropfen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13vom 11.09.2025
Joyn Plus
Tödliche Augentropfen

Tödliche AugentropfenJetzt ohne Werbung streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 13: Tödliche Augentropfen

41 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12

Am 21. Juli 2018 wird der reiche Philanthrop Steve Clayton bewusstlos in seinem Haus in Lake Wylie, South Carolina, aufgefunden. Die Notärzte versuchen, den 64-Jährigen zu reanimieren, doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Ermittler gehen zunächst von einem natürlichen Tod aus, da es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung gibt. Doch eine chemische Substanz im Blut des Toten gibt dem Fall eine neue Wendung ...

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 4 Staffeln und Folgen