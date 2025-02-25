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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Wolf im Schafspelz

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 25.02.2025
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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 16: Wolf im Schafspelz

41 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Am 2. Juni 2011 wird eine dreifache Mutter erhängt an ihrem Arbeitsplatz aufgefunden. Die Beamten gehen von einem Selbstmord aus und legen den Fall schnell zu den Akten. Als jedoch herauskommt, dass Kristen Wagner als Informantin für die Polizei gearbeitet hat, gerät der Arbeitgeber der jungen Mutter ins Visier der Ermittlungen ...

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