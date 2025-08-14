Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 14.08.2025
41 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Am 6. April 2022 kommt es in Marathon County, Wisconsin, zu einem verheerenden Hausbrand. Die Ermittler stoßen auf zwei verkohlte Leichen und gehen schon bald von einem Verbrechen aus. Der Nachbar, der den Notruf gewählt hat, gibt der Polizei Details über die Bewohner des Hauses und liefert Hinweise auf eine turbulente Dreiecksbeziehung, die ein Grund für einen möglichen Doppelmord sein könnte ...

