Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 5: Spiel mit dem Feuer
41 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Am 6. April 2022 kommt es in Marathon County, Wisconsin, zu einem verheerenden Hausbrand. Die Ermittler stoßen auf zwei verkohlte Leichen und gehen schon bald von einem Verbrechen aus. Der Nachbar, der den Notruf gewählt hat, gibt der Polizei Details über die Bewohner des Hauses und liefert Hinweise auf eine turbulente Dreiecksbeziehung, die ein Grund für einen möglichen Doppelmord sein könnte ...
