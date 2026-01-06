Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 12: Das Todesrohr
06.01.2026 Ab 16
Am 16. September 2016 wählt Todd Kendhammer den Notruf, da seine Frau nach einem Autounfall schwer verletzt ist. Der verzweifelte Ehemann gibt an, dass Barbara von einem Rohr getroffen wurde, das von einem vorbeifahrenden Fahrzeug heruntergefallen sein soll. Die Beamten untersuchen den Tatort und die Leiche und zweifeln schon bald an Todds Geschichte ...
Unfall, Selbstmord oder Mord?
