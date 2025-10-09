Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 1: Polizei im Fadenkreuz
40 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Ein ehemaliger Polizei-Ermittler wird tot in seinem verunglückten Van auf der Autobahn gefunden. Zunächst deutet alles auf Trunkenheit am Steuer hin, doch als vier Kugeln in seinem Körper entdeckt werden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
