Unforgettable
Folge 1: Neue Hunderter
40 Min.Ab 12
Der Ex-Mann von Jays Schwester wird erschossen in einem Hotelzimmer aufgefunden. Carrie und Al sind überrascht, als der Secret Service den Fall übernimmt, da der Mord zu einer laufenden Ermittlung gegen eine Geldfälscherbande gehört. Carrie und Al dürfen Agent Frank Simms unterstützen. Die Spur führt zu einer radikalen, indonesischen Gruppe, in die sich Carrie undercover einschleusen will.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren