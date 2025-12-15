Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 3Folge 6
42 Min.Ab 12

Oscar Payn, ein Drogendealer, den Al hinter Gitter gebracht hatte, wird kurz nach seiner Entlassung erschossen. Die internen Ermittler unter Leitung von Captain Melvin Stearns vermuten aufgrund der Beweislage, dass Al etwas damit zu tun hat. Der Schuss soll aus seiner Waffe gekommen sein. Carrie setzt ihre Karriere aufs Spiel und versucht auf eigene Faust, die Unschuld ihres Partners zu beweisen und den wahren Mörder zu finden.

