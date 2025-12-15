Unforgettable
Folge 9: Die Aufnahmen
42 Min.Ab 12
Jebb Cosgrove, Chef einer milliardenschweren Firma, wird während einer Wohltätigkeits-Schnitzeljagd, die seine Firma sponserte, ermordet aufgefunden. Eine Spur führt Carrie und Al zu der Privatschule, die Cosgroves Sohn Marshall besucht. Doch Dr. Reed, der Lehrer den die Ermittler dort befragen wollen, ist bereits tot. Leider geben die Bänder der Überwachungskamera keinen Hinweis auf den Täter - sicher ist nur, dass er mit derselben Waffe erschossen wurde wie Cosgrove ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren