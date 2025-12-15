Unforgettable
Folge 4: Abgezockt
42 Min.Ab 12
Scott Stanley, der Leiter der städtischen Planungsbehörde, wird in seiner Wohnung erschossen. Carrie erkennt ihn wieder: Er besuchte dasselbe illegale Casino wie sie. Obwohl sie damit ihre Karriere aufs Spiel setzt, gesteht sie die Bekanntschaft und lenkt die Ermittlungen so ins Glückspielmilieu. Sie überzeugt Al und Eliot sogar, dass sie sie undercover ermitteln lassen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren