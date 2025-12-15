Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 3Folge 12
Folge 12: Immer weiter

42 Min.Ab 12

Der Schauspieler Fletcher Sayers dreht einen Film, der sein Comeback werden soll, als er in seiner Garderobe erschossen wird. Bei den Ermittlungen lassen sich Carrie und Al von Fletchers obsessiven Fan Lester Weberman helfen. Er wühlte regelmäßig in der Mülltonne des Opfers und förderte dabei einige private Details zutage. Aber sind auch Hinweise auf den Täter darunter?

