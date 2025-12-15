Unforgettable
Folge 12: Immer weiter
42 Min.Ab 12
Der Schauspieler Fletcher Sayers dreht einen Film, der sein Comeback werden soll, als er in seiner Garderobe erschossen wird. Bei den Ermittlungen lassen sich Carrie und Al von Fletchers obsessiven Fan Lester Weberman helfen. Er wühlte regelmäßig in der Mülltonne des Opfers und förderte dabei einige private Details zutage. Aber sind auch Hinweise auf den Täter darunter?
Unforgettable
Alle 4 Staffeln
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
12
