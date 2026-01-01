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Unforgettable

Vergiftet

Thriller TVStaffel 3Folge 13
Vergiftet

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Unforgettable

Folge 13: Vergiftet

42 Min.Ab 12

Der Senator Thomas Carlyle soll nach Informationen von Interpol und des Verfassungsschutzes Opfer eines Giftanschlages werden. Carrie und Al können das auf einer Veranstaltung offenbar verhindern. Der mutmaßliche Täter stirbt während einer Verfolgungsjagd, doch die Ermittler glauben, dass er nicht der gesuchte Drahtzieher ist. Als bei Carrie Symptome einer Vergiftung auftreten, gerät das Team unter enormen Druck.

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