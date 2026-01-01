Unforgettable
Folge 13: Vergiftet
42 Min.Ab 12
Der Senator Thomas Carlyle soll nach Informationen von Interpol und des Verfassungsschutzes Opfer eines Giftanschlages werden. Carrie und Al können das auf einer Veranstaltung offenbar verhindern. Der mutmaßliche Täter stirbt während einer Verfolgungsjagd, doch die Ermittler glauben, dass er nicht der gesuchte Drahtzieher ist. Als bei Carrie Symptome einer Vergiftung auftreten, gerät das Team unter enormen Druck.
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Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
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