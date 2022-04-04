Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schäferhund Joe sucht gemütliche Spaziergänger

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 04.04.2022
Folge 1: Schäferhund Joe sucht gemütliche Spaziergänger

2 Min.Folge vom 04.04.2022

Wir stellen Tiere vor, die ein neues Zuhause auf Lebenszeit suchen. In dieser Folge: Der Deutsche Schäferhund Joe, der wegen eines familiären Notfalls im Tierheim Dachau abgegeben wurde. Er ist sieben Jahre alt und ein typischer Familienhund. Da er an einer leichten HD leidet, wären ein Haus mit Garten und Freunde langsamer Spaziergänge für ihn ideal. Kontakt unter: 08131/53610.

