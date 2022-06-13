Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 13.06.2022
2 Min.Folge vom 13.06.2022

Vic ist eine Old English Bulldog und ein Jahr alt. Er ist ein lustiger, verschmuster, aber auch etwas distanzierter Hund mit dem bullytypischen „Dickschädel“. Am besten wäre jemand für ihn geeignet, der bereits Erfahrung mit Hunden gemacht hat oder ein besonders ehrgeiziger Hundeanfänger ist. Er kennt das Zusammenleben mit Hunden, Pferden und braven Kindern. Kontakt unter Tierhafen Bad Karlshafen. Telefon: 05672 921639.

SAT.1 GOLD
