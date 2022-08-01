Für Hundeliebhaber: Mischlingsrüde CookieJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 17: Für Hundeliebhaber: Mischlingsrüde Cookie
2 Min.Folge vom 01.08.2022
Der Mischlinggsrüde Cookie ist acht Jahre alt und sucht ein schönes Zuhause. Er hat einen leichten Schutztrieb und ist etwas unsicher, besonders bei Männern. Mit Konsequenz kann man das gut in den Griff bekommen. Für Kinder und Katzen ist er nicht geeignet. Kontakt unter Tierheim Berganza. Telefon: 0951/70092713
