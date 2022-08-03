Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für konsequente Hundefreunde: Schäferhund-Mix Mia

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19vom 03.08.2022
Folge 19: Für konsequente Hundefreunde: Schäferhund-Mix Mia

2 Min.Folge vom 03.08.2022

Schäferhund-Mix Mia ist 4 Jahre alt und sucht ein liebevolles Zuhause. Eine Einzelperson oder ein kinderloses Pärchen wären für Mia am besten geeignet, da sie mit Kindern nicht verträglich ist. Andere Tiere sollte es im Haushalt auch nicht geben. Sie ist sehr wissbegierig, möchte arbeiten und kennt sämtliche Grundkommandos. Kontakt unter Tierheim Rottweil. Telefon: 0741/139 59

