Eine liebenswerte kleine Katzenfamilie

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 07.06.2022
Folge 9: Eine liebenswerte kleine Katzenfamilie

2 Min.Folge vom 07.06.2022

Katze Caramella ist ungefähr 2 Jahre alt und sucht für ihre drei kleinen Babys und sich ein neues Zuhause. Sie ist sehr freundlich und aufgeschlossen und für alle Katzenliebhaber/innen geeignet. Gewünscht wäre für Caramella eine Freigänger-Haltung. Die Babys können auch als Wohnungskatzen aufgezogen werden. Kontakt unter Tierheim Gut Aiderbichl. Telefon: +43 662 62 53 95.

SAT.1 GOLD
