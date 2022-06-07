Eine liebenswerte kleine Katzenfamilie Jetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 9: Eine liebenswerte kleine Katzenfamilie
2 Min.Folge vom 07.06.2022
Katze Caramella ist ungefähr 2 Jahre alt und sucht für ihre drei kleinen Babys und sich ein neues Zuhause. Sie ist sehr freundlich und aufgeschlossen und für alle Katzenliebhaber/innen geeignet. Gewünscht wäre für Caramella eine Freigänger-Haltung. Die Babys können auch als Wohnungskatzen aufgezogen werden. Kontakt unter Tierheim Gut Aiderbichl. Telefon: +43 662 62 53 95.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick