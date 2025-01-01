Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 136

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 136
Episode 136

Episode 136Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 136: Episode 136

22 Min.Ab 12

Hannah ist bestürzt, als Bruno wegen Sophies Drohung erwägt, das Schuhprojekt seiner Liebe zu Kim zu opfern. Als er aber versichert, die Schuhpräsentation nicht aufs Spiel zu setzen und Kim aus dem Weg zu gehen, ist Hannah erleichtert. Unterdessen ist Kim frustriert, weil bei den Vorbereitungen zum Fotoshooting nichts nach ihren Vorstellungen läuft - sie beschließt, neue Models in Minsk zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen