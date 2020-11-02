Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 163

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 163vom 02.11.2020
22 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12

Bruno versucht vergeblich, Helga ins Leben zurückzuholen - endlich kommt der Notarzt. Die Plenskes und Hannah warten völlig entnervt im Krankenhaus und beten, dass Helga die Nacht übersteht. Eine Nacht, in der Lisa versucht, Bruno die Schuldgefühle zu nehmen, Bernd vor Sorge verzweifelt, und eine Nacht, in der Paolo wütet, weil Roberto abermals versagt hat ...

SAT.1 GOLD
