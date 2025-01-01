Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 172

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 172
Folge 172: Episode 172

22 Min.Ab 12

Hannah will ihren Liebeskummer in Arbeit ersticken, um Bruno aus dem Weg zu gehen. Obwohl sich Bruno seiner Gefühle für Kim sicher glaubt, rufen Jürgens Worte ihm die schönen Momente mit Hannah in Erinnerung. Als Kim auftaucht, um ihn für ein Geschäftsessen abzuholen, geht Hannah davon aus, sofort wieder abgemeldet zu sein. Umso überraschter ist sie, als Bruno zu ihren Gunsten Kim versetzt ...

