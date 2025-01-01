Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 180

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 180
Episode 180

Folge 180: Episode 180

22 Min.Ab 12

Hannah ist fassungslos, jetzt wieder mit Bruno arbeiten zu müssen - er erkennt, dass sie damit emotional überfordert ist. Dann wird sie Zeugin, wie Kim Bruno, der endlich ein Startsignal für ihre gemeinsame Zukunft einfordert, unmissverständlich klar macht, lediglich eine geheime Affäre mit ihm haben zu wollen. Fast ist Hannah geneigt, Mitleid mit ihm zu haben ...

SAT.1 GOLD
