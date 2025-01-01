Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 184

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 184
Episode 184

Verliebt in Berlin II

Folge 184: Episode 184

22 Min.Ab 12

Während Hannah sich fest vornimmt, Bruno zukünftig aus dem Weg zu gehen und ihren Gefühlen für ihn nicht mehr freien Lauf zu lassen, versucht er vergeblich, an Paolos Unterschrift zu kommen, damit die Schuhfirma von Kerima gekauft werden kann. Als Kim und er erleben, wie zuvorkommend Paolo neuerdings Hannah begegnet, wittern sie ihre letzte Chance ...

