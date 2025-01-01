Verliebt in Berlin II
Folge 194: Episode 194
23 Min.Ab 12
Hannah hadert mit Kims Vorwurf, egoistisch und eine schlechte Freundin zu sein, und fragt sich, ob sie Bruno vielleicht tatsächlich die Chance seines Lebens verwehrt. Als sie sich noch einmal bei ihm versichert, dass er ihr die Absage kein bisschen nachträgt, sondern sich sogar aufrichtig für alle vergangenen Zumutungen entschuldigt, ist sie erleichtert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick