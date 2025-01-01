Verliebt in Berlin II
Folge 201: Episode 201
23 Min.Ab 12
Hannah bittet um Bedenkzeit, obwohl eigentlich alles für eine Zusage auf Kims Angebot spricht. Aber obwohl sie mit Bruno abgeschlossen hat, fürchtet sie dennoch, ihm durch die enge Zusammenarbeit wieder zu verfallen ... Paolo besucht Sophie in der Haftanstalt und stellt ihr eine wohlwollende Zeugenaussage in Aussicht, wenn sie wieder mit ihm koaliert, um die gemeinsamen Feinde zu vernichten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick