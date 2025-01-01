Verliebt in Berlin II
Folge 230: Episode 230
23 Min.Ab 12
Hannah könnte vor Scham im Boden versinken für ihre kindischen Spielchen, doch Jans couragierter Auftritt hat sie so beeindruckt, dass sie immer an ihn denken muss. In ihren Tagträumen vergisst sie sogar ihre Arbeit, bis Hugo sie schließlich nötigt, die Sache mit Jan zu klären. Hannah ist froh, als er einem Treffen zustimmt und ihr eine letzte Chance einräumt ...
