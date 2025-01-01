Verliebt in Berlin II
Folge 250: Episode 250
22 Min.Ab 12
Hannah und Bruno kämpfen und bangen um Kims Leben. Als sie endlich zu Bewusstsein kommt, wirft Bruno sich schuldbewusst vor, der Grund für Kims Tat zu sein. Hannah versucht, Bruno die Schuldgefühle zu nehmen und macht ihm Mut, sich mit Kim auszusprechen - obwohl sie das ungute Gefühl nicht los wird, dass die Aussprache ihre Beziehung zu Bruno tiefgreifend verändern könnte.
