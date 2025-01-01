Verliebt in Berlin II
Folge 260: Episode 260
22 Min.Ab 12
Hannah will versuchen, sich vollends von Bruno zu lösen. Doch dann verdonnert Sophie sie zur gemeinsamen Arbeit mit Bruno und Jan. Die Zusammenarbeit ist für alle drei nicht einfach. Während Kim mit ihrer Angst kämpft, Bruno wieder an Hannah zu verlieren, macht Jan Bruno klar, dass er nicht zulassen wird, dass er Hannah noch einmal verletzt. Jan fordert Bruno auf, sich von Hannah fernzuhalten ...
