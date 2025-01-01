Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 260

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 260
Episode 260

Episode 260Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 260: Episode 260

22 Min. Ab 12

Hannah will versuchen, sich vollends von Bruno zu lösen. Doch dann verdonnert Sophie sie zur gemeinsamen Arbeit mit Bruno und Jan. Die Zusammenarbeit ist für alle drei nicht einfach. Während Kim mit ihrer Angst kämpft, Bruno wieder an Hannah zu verlieren, macht Jan Bruno klar, dass er nicht zulassen wird, dass er Hannah noch einmal verletzt. Jan fordert Bruno auf, sich von Hannah fernzuhalten ...

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
