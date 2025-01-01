Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 263

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 263
Folge 263: Episode 263

22 Min. Ab 12

Auf der Höhe ihres Triumphes überrascht Sophie plötzlich mit der Ankündigung, dass Paolo ihr Nachfolger werden soll. Was keiner ahnt: Sie wird von Robertos Zwillingsbruder Giorgio gefangen gehalten und unter Druck gesetzt. Trotz Kims Eifersucht will Bruno zusammen mit Hannah schnell einen Gegenkandidaten für die Wahl aufstellen. Sie können Friedrich dafür gewinnen ...

