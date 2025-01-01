Verliebt in Berlin II
Folge 271: Episode 271
22 Min.Ab 12
Bruno konfrontiert Kim mit ihrer Lüge. Sie stellt sich zunächst ahnungslos, aber erkennt schnell, dass das Spiel aus ist: Ihre Beziehung zu Bruno ist nicht mehr zu retten. Er will sofort zu Hannah, aber Jan verlangt von ihm, sie endgültig in Ruhe zu lassen. Hannah wird bewusst, wie schmerzlich der Abschied von ihrer Familie, ihrer Arbeit und ihrer Heimat wird.
