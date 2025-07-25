Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 49vom 25.07.2025
Nora spielt mit offenen Karten, indem sie Carlotta vor Paolo warnt, der um die Gunst der Erbtante wirbt. Während Bruno in den Schoß der versöhnten Plenskes aufgenommen wird, fühlt sich Nora mit ihren Familienproblemen alleingelassen. Als Bruno Nora von seiner positiven Familienerfahrung berichtet, bekommt er zu spüren, wie anders die Amendolas funktionieren.

