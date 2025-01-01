Verliebt in Berlin II
Folge 65: Episode 65
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora gehen versöhnt wieder an die Arbeit. Friedrich setzt sie unter Druck, bald Ergebnisse zu liefern, doch die beiden haben keine zündende Idee. Und sie können nicht verhindern, dass Paolo, angesichts Friedrichs Kampfansage bei der Verlobungsfeier, misstrauisch geworden ist. Nora beschließt, erst einmal bei Kerima die Kooperative zu spielen, um die Gegner zu besänftigen.
