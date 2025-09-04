Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 71

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 71vom 04.09.2025
Folge 71: Episode 71

21 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Bruno ist optimistisch, dass der Schuhfabrikant Wilberg, den Friedrich nach langer Suche gefunden hat, den Prototypen in die Massenfertigung bringen will. Doch die Zuversicht schwindet schnell, als Wilberg den Prototypen ablehnt und nicht auf Joint-Venture-Basis in das Geschäft einsteigen will. Friedrich und Nora wollen das Projekt aufgeben, doch Bruno gibt sich nicht geschlagen.

