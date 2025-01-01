Verliebt in Berlin II
Folge 79: Episode 79
21 Min.Ab 12
Bruno bleibt nach Noras zwiespältiger Eröffnung aufgewühlt zurück. Während sie den Abend traditionsgemäß mit Sven verbringt, ist Bruno glücklich, fröhliche Weihnachten mit seiner neuen Familie feiern zu können. In einem Moment der Stille denken Bruno und Nora aneinander - während sie mit ihrer Situation hadert, fühlt er selig, dass er endlich Geborgenheit gefunden hat und angekommen ist ...
