Verliebt in Berlin II
Folge 80: Episode 80
21 Min.Ab 12
Gestärkt durch das Weihnachtserlebnis bei den Plenskes glaubt sich Bruno der kommenden Konfrontation mit Nora gewachsen. Es fällt ihm schwer, aber als sie sich so verhält, als habe es den Kuss und die anschließenden Ereignisse nicht gegeben, redet er sich zuversichtlich ein, sie vergessen und eine normale Ebene mit ihr finden zu können. Er ahnt nicht, dass sie seinetwegen völlig verzweifelt ist...
