Verliebt in eine Hexe
Folge 12: Der Stuhl
25 Min.
Samantha hat in einem Antiquitätenladen einen alten Stuhl erstanden. Sie ahnt nicht, dass der Stuhl ein geheimes Eigenleben besitzt. Nachdem er mehrmals verschwunden und wieder aufgetaucht ist, klärt Endora Samantha schließlich auf: Bei dem Stuhl handelt es sich in Wirklichkeit um Clyde Farnsworth, der in Samantha verliebt ist und auf diese Weise immer in ihrer Nähe sein möchte. Der Gedanke, ständig auf Clyde Farnsworth zu sitzen, behagt Samantha dann auf Dauer doch nicht.
