Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Familienstreit

FavesStaffel 3Folge 6
Familienstreit

FamilienstreitJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 6: Familienstreit

24 Min.

Endoras Bruder, Onkel Arthur, besucht Samantha, Darrin und Tabatha - und gerät wie immer mit Endora in Streit. Als Arthur Endora schließlich kurz entschlossen aus dem Haus wirft, ist Darrin schwer beeindruckt. Doch dann geschieht etwas, was Darrin nie für möglich gehalten hatte: Er wünscht sich seine Schwiegermutter zurück. Der Grund: Onkel Arthur ist als Babysitter für Tabatha alles andere als die richtige Besetzung. Und so werden bald die alten Verhältnisse wieder hergestellt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen