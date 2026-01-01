Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Folge 18: Der Clown Hoho

25 Min.

Samantha, Tabatha und Endora besuchen eine Fernsehwerbeshow für Solos Spielzeugwaren mit dem Clown Hoho. Da die Show von Darrins Agentur organisiert wird, darf Tabatha nicht an einer Verlosung teilnehmen. Über diese Zurücksetzung ihrer Enkelin ist Endora so erzürnt, dass sie mittels Zauberei Tabatha den Hauptgewinn verschafft. Zudem verhext Endora den Clown Hoho, so dass sich dieser ausschließlich um Tabatha kümmert. Das ärgert natürlich nun wieder die anderen Teilnehmer.

