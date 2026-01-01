Verliebt in eine Hexe
Folge 9: Die Stromstörung
24 Min.
Wieder einmal versucht Tante Clara, die kleine Tabatha mit einigen ihrer besonderen Zauberkunststückchen zu erfreuen. Und beinahe wie immer funktioniert dies auch diesmal nicht so ganz. Dafür gibt es einen unvorhergesehenen Nebeneffekt: An der gesamten Ostküste fällt der Strom aus. Weil aber trotzdem im Hause Stephens das Licht brennt, rückt die misstrauische Nachbarin mit Technikern vom E-Werk an. Was die entdecken, können sie sich dann aber auch nicht so recht erklären.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick