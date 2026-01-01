Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Die Stromstörung

Die Stromstörung

Verliebt in eine Hexe

Folge 9: Die Stromstörung

24 Min.

Wieder einmal versucht Tante Clara, die kleine Tabatha mit einigen ihrer besonderen Zauberkunststückchen zu erfreuen. Und beinahe wie immer funktioniert dies auch diesmal nicht so ganz. Dafür gibt es einen unvorhergesehenen Nebeneffekt: An der gesamten Ostküste fällt der Strom aus. Weil aber trotzdem im Hause Stephens das Licht brennt, rückt die misstrauische Nachbarin mit Technikern vom E-Werk an. Was die entdecken, können sie sich dann aber auch nicht so recht erklären.

