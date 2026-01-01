Verliebt in eine Hexe
Folge 2: Die Stunde der Wahrheit
25 Min.
Samantha und Darrin feiern ihren Hochzeitstag. Samantha weiß, dass Tabatha eine kleine Hexe ist, und überlässt sie Tante Clara zur Aufsicht. Doch die Zaubereien der Kleinen machen Tante Clara krank und lassen sie an ihren eigenen Hexenkräften zweifeln. Samantha muss die Gäste ins eigene Heim bitten. Natürlich verläuft die Feier etwas anders als gedacht. Am Ende eröffnet Samantha Tante Clara, dass Tabatha die Familientradition fortsetzen wird, was diese über alle Maßen freut.
