Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Die Stunde der Wahrheit

FavesStaffel 3Folge 2
Die Stunde der Wahrheit

Die Stunde der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 2: Die Stunde der Wahrheit

25 Min.

Samantha und Darrin feiern ihren Hochzeitstag. Samantha weiß, dass Tabatha eine kleine Hexe ist, und überlässt sie Tante Clara zur Aufsicht. Doch die Zaubereien der Kleinen machen Tante Clara krank und lassen sie an ihren eigenen Hexenkräften zweifeln. Samantha muss die Gäste ins eigene Heim bitten. Natürlich verläuft die Feier etwas anders als gedacht. Am Ende eröffnet Samantha Tante Clara, dass Tabatha die Familientradition fortsetzen wird, was diese über alle Maßen freut.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen