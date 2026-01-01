Verliebt in eine Hexe
Folge 4: Der doppelte Johnny
25 Min.
Samantha und Darrin gehen mit Darrins Chef und dessen Frau aus. Weil deren Babysitter abgesagt hatte, muss Tante Clara auf Tabatha und den kleinen Johnny aufpassen. Das kann nicht gutgehen: In ihrer Vergesslichkeit hat Tante Clara den kleinen Johnny verdoppelt - und nun kann sie die Zauberei nicht mehr rückgängig machen. Samantha und Darrin erreichen, dass Johnny über Nacht bei Tabatha bleiben darf - in der Hoffnung, dass Clara bis zum nächsten Tag der Zauberspruch einfällt.
