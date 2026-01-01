Verliebt in eine Hexe
Folge 7: Walpurgisnacht-Party
25 Min.
Samanthas Mutter Endora gibt in ihrem wieder zurückgezauberten Haus eine Walpurgisnacht-Party. Natürlich lädt sie auch ihre Tochter und deren Mann Darrin zu dem rauschenden Fest ein. Wie nicht anders zu erwarten, treiben die Hexen und Zauberer während der Party allerhand Unsinn. Dabei tut sich besonders die Katze Eva hervor, die sich ganz ungeniert an Darrin heranmacht. Diese offensichtlichen Annäherungsversuche rufen schon bald Darrins Frau Samantha auf den Plan.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick