Folge 26: Victoria, Victoria

Wieder einmal bringt Tante Clara ein paar ihrer Zaubersprüche durcheinander. Diesmal zaubert sie niemand Geringeren als Königin Victoria ins Wohnzimmer. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry mit einem Kunden, dem überaus rechthaberischen Mr. Morgan, verhandelt. Dieser gerät sofort mit der Königin in Streit - was aber dann zu einem völlig überraschenden Ergebnis führt: Der Streit bringt Larry und Darrin nämlich einen überaus lukrativen Werbeauftrag ein.

