Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Der Schaukelstuhl

FavesStaffel 4Folge 14
Der Schaukelstuhl

Der SchaukelstuhlJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 14: Der Schaukelstuhl

25 Min.

Endora macht ihrem Schwiegersohn Darrin wieder einmal das Leben schwer, und diesmal ist das besonders ungerecht, denn dieser wollte Samantha mit einem wunderschönen Schaukelstuhl überraschen. Da Sam aber einen siebten Sinn für Überraschungen hat und ihn mit ihrer ständigen Fragerei in die Enge treibt, muss er sich viele Notlügen einfallen lassen. Und die böse Endora hat dafür gesorgt, dass Darrins Ohren jedesmal länger werden, wenn er lügt - und sei es auch in guter Absicht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen