Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Der Liebestrank

FavesStaffel 4Folge 18
Der Liebestrank

Der LiebestrankJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 18: Der Liebestrank

25 Min.

Da Endora ihren Schwiegersohn nicht leiden kann, lädt sie Rollo ein, einen attraktiven Hexer, der Samantha früher den Hof gemacht hat. Mit einem Liebestrank hofft sie, die beiden zusammenzubringen. Unterdessen wird ihr von einem Kunden Darrins, dem langweiligen Bo, ein unmögliches Angebot unterbreitet: Sie soll für ein Parfüm werben, das "für die ältere Dame" gedacht ist. Endora schäumt vor Wut - doch alles kommt anders, als sie die Gläser mit dem Liebestrank vertauscht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen