Verliebt in eine Hexe
Folge 9: Sams Krankheit
25 Min.
Darrins Mutter ist zu Besuch, und Darrin befürchtet, dass während dieser Zeit auch jemand aus Sams ungewöhnlicher Verwandschaft auftaucht. Seine Sorge erweist sich als begründet, denn es erscheint Tante Clara, was nur Chaos bedeuten kann. Als Darrin Filme von Tabatha vorführt, bemerkt er, dass Bild und Ton nicht zusammenpassen. Clara schafft zaubernd Abhilfe; zwar sind die Filme jetzt in Ordnung, dafür passen Lippenbewegungen und Sprache jetzt bei Sam nicht mehr zusammen.
