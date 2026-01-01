Verliebt in eine Hexe
Folge 7: Golf mit Baxter
25 Min.
Um an gute Kunden zu kommen, muss Darrin nahezu alles tun - selbst Golf spielen, obwohl er eigentlich keine Lust dazu hat. So trifft er sich mit Joe Baxter, dem Chef des berühmten Sportartikel-Unternehmens Baxter, auf dem Golfplatz. Darrins Chef Larry Tate will Baxters Glück ein wenig auf die Sprünge helfen, und Baxter wähnt sich schon auf der Siegerseite. Doch da greift eine gewisse zauberhafte Hexe namens Samantha ein, die nicht mitansehen kann, wie ihr Darrin verliert ...
