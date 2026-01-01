Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Endoras Rache

Staffel 4Folge 4

Folge 4: Endoras Rache

Folge 4: Endoras Rache

25 Min.

Vor kurzem ist Samantha die Nachfolgerin der Hexenkönigin Ticheba geworden - eine große Ehre, die sie unmöglich abschlagen konnte, obwohl Darrin total dagegen war. Nun ist sie selbst Herrscherin über das Hexenreich, was mit zahlreichen Aufgaben und großer Verantwortung verbunden ist. Als Darrin immer wieder Argumente gegen Samanthas neues Amt vorbringt, beschließt seine Schwiegermutter Endora, den ungeliebten Gatten ihrer Tochter ein für allemal auszuschalten.

