Verliebt in eine Hexe
Folge 8: Kinder-Walpurgisnacht
25 Min.
Am Abend vor der Kinder-Walpurgisnacht hat Tabatha sich drei Gnome in ihr Kinderzimmer gezaubert. Am nächsten Tag fallen diese zunächst überhaupt nicht auf, denn alle Kinder sind verkleidet und geschminkt. Auch Samantha glaubt, als sie Opfer diverser Streiche wird, dass ihre Tochter dahinter steckt - aber als sie sieht, dass in einem Buch Tabathas das Bild mit den drei Gnomen verschwunden ist, ahnt sie, was wirklich los ist. Und dann sieht sie: Auch ein Bär fehlt in dem Buch ...
