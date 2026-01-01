Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Bermuda-Reise

Bermuda-Reise

Verliebt in eine Hexe

Folge 6: Bermuda-Reise

25 Min.

Mit den erhofften Einnahmen eines Geschäfts wollen Darrin und Samantha eine Bermuda-Reise machen. Am Tag der Vertragsunterzeichnung merkt Samantha, dass sie nicht mehr zaubern kann - eine Tatsache, die sie natürlich sehr beunruhigt. Doch damit nicht genug: Darrin gibt ihr auch noch Grund zur Eifersucht, denn eine seiner Kundinnen entpuppt sich als eine alte Flamme, die erneut Annäherungsversuche macht. Gerade jetzt könnte Samantha ihre Zauberkunst brauchen.

